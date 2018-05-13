12 баллов от зрителей: жители только этих двух стран оценили Эстонию на максимум!

Портал Limon.ee уже познакомил вас с результатами зрительского голосования, а также с выбором жюри из Эстонии, теперь же настало время узнать, как распределились голоса зрителей из других стран.

На официальной странице «Евровидения» сегодня была опубликована интерактивная таблица, согласно которой, Эстония получила 12 баллов от жителей Литвы!

Отметим, что, в отличие от Израиля и Кипра, Эстония получила только один наивысший бал в зрительском голосовании.

Так выглядит таблица полученных Эстонией баллов в ходе зрительского голосования:

Литва 12 баллов Финляндия 12 баллов Латвия 10 баллов Израиль 8 баллов Франция 7 баллов Португалия 7 баллов Грузия 6 баллов Италия 6 баллов Чехия 5 баллов Греция 4 балла Кипр 4 балла Албания 4 балла Ирландия 4 балла Россия 3 балла Украина 3 балла Испания 2 балла Болгария 2 балла Армения 2 балла Молдова 1 балл