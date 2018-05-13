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12 баллов от зрителей: жители только этих двух стран оценили Эстонию на максимум! «Евровидение-2018»

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ФОТО: Earkogu

Сегодня ночью завершился конкурс «Евровидение-2018» в Лиссабоне.

Портал Limon.ee уже познакомил вас с результатами зрительского голосования, а также с выбором жюри из Эстонии, теперь же настало время узнать, как распределились голоса зрителей из других стран. 

На официальной странице «Евровидения» сегодня была опубликована интерактивная таблица, согласно которой, Эстония получила 12 баллов от жителей Литвы! 

Отметим, что, в отличие от Израиля и Кипра, Эстония получила только один наивысший бал в зрительском голосовании. 

Так выглядит таблица полученных Эстонией баллов в ходе зрительского голосования: 

Литва12 баллов
Финляндия12 баллов
Латвия10 баллов
Израиль8 баллов
Франция7 баллов
Португалия7 баллов
Грузия6 баллов
Италия6 баллов
Чехия5 баллов
Греция4 балла
Кипр4 балла
Албания4 балла
Ирландия4 балла
Россия3 балла
Украина3 балла
Испания2 балла
Болгария2 балла
Армения2 балла
Молдова1 балл

Подробнее с таблицей можно ознакомиться ЗДЕСЬ!

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