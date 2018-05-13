Рассекречены результаты голосования: Эстония была лидером в полуфинале!

На официальной странице «Евровидения» опубликованы результаты голосований зрителей и жюри в полуфиналах.
Напомним, Эстония выступала в первом полуфинале 8 мая под девятым номером.
Так выглядят результаты голосования в первом полуфинале. Эстония занимает пятую строчку, получив 201 балл.
1. Израиль (283 балла)
2. Кипр (262 балла)
3. Чехия (232 балла)
4. Австрия (231 балл)
5. Эстония (201 балл)
6. Ирландия (179 баллов)
7. Болгария (177 баллов)
8. Албания (162 балла)
9. Литва (119 баллов)
10. Финляндия (108 баллов)
11. Азербайджан (94 балла)
12. Бельгия (91 балл)
13. Швейцария (86 баллов)
14. Греция (81 балл)
15. Армения (79 баллов)
16. Белоруссия (65 баллов)
17. Хорватия (63 балла)
18. Македония (24 балла)
19. Исландия (15 баллов)
Кстати, выступавшая от России во втором полуфинале Юлия Самойлова набрала 65 баллов, заняв, таким образом, 15 строчку. Чуть больше баллов набрала участница из Латвии - Лаура Риззотто с 106 баллами расположилась на 12 месте. Таким образом, ей не хватило совсем немного очков, чтобы попасть в финал.