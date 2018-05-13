Рассекречены результаты голосования: Эстония была лидером в полуфинале!

Кстати, выступавшая от России во втором полуфинале Юлия Самойлова набрала 65 баллов, заняв, таким образом, 15 строчку. Чуть больше баллов набрала участница из Латвии - Лаура Риззотто с 106 баллами расположилась на 12 месте. Таким образом, ей не хватило совсем немного очков, чтобы попасть в финал.