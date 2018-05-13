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Подробности гадкого хулиганского поступка фаната на «Евровидении»

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ФОТО: Pedro Fiuza / imago/ZUMA Press

Напомним, сегодня ночью, во время выступления представительницы Великобритании, на сцену выбежал хулиган, который вырвал микрофон у певицы и начал истошно орать. 

Один из 15 тысяч зрителей лиссабонской Алтис-Арены выбежал на сцену во время выступления британской певицы SuRie во время прямого эфира "Евровидения" и выхватил у нее из рук микрофон. 

Он попытался что-то сказать, даже прокричал в зал матерные слова.

Как пишет Independent, он кричал что-то о нацизме и свободе. «Нацисты британских СМИ, мы требуем свободы!», - уточняет слова хулигана The Guardian.

ФОТО: Pedro Fiuza / imago/ZUMA Press

Но охранники быстро схватили провокатора и увели в полицейский участок. Певица при этом жестами попросила зал петь за нее, благо, что за время нескольких репетиций слова все выучили, и поклонники конкурса поддержали призыв.

Европейский вещательный союз выразил сожалению по поводу случившегося и предложил певице из Соединенного Королевства выступить еще раз. Но она отказалась – мол, номер удался и команда им гордится.

Портал Radiotimes отмечает, что, по словам представителя Европейского вещательного союза, нарушитель передан полции. 

Напомним, что в прошлом году в Киеве во время выступления Джамалы на сцену выскочил пранкер Виталий Седюк с флагом Австралии на плечах. Он спустил штаны и с оголенными ягодицами обошел певицу по кругу, после чего был схвачен охранниками. "Я люблю Джамалу, мне нравится ее творчество. Я сделал ей одолжение. Я ничего не имею против певицы, но "Евровидение" – это слава на один год, а теперь о ней будут долго помнить", – позже заявил Седюк. Он назвал свой вызывающий поступок на сцене " Евровидения "актом собственного творчества". Днепровский суд Киева. приговорили его к личному обязательству на 60 суток, пишет Дни.ру

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