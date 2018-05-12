сб, 12.05.2018
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  • Жесть! Выбежавший на сцену незнакомец выхватил микрофон у участницы из Великобритании

Жесть! Выбежавший на сцену незнакомец выхватил микрофон у участницы из Великобритании ВИДЕО И ВИДЕО!

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Во время выступления певицы SuRie (настоящее имя Сюзанна Мари Корк), которая представляет Великобританию на «Евровидении», на сцену выбежал незнакомец, который выхватил у нее из рук микрофон и принялся истошно кричать. 

Cлужба безопасности конкурса быстро среагировала и стянула мужчину со сцены. 

SuRie, в свою очередь, достойно отреагировала на такой поступок фана. Она продолжила выполнять свою композицию под бурные аплодисменты зрителей. 

Напомним, в прошлом году досадный конфуз произошел во время выступления Джамалы на финале конкурса "Евровидение-2017", когда на сцену выбежал скандальный пранкер Виталий Седюк и показал свои обнаженные ягодицы. 

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