Большая галерея: к финалу «Евровидения» всё готово, жюри уже выставило свои баллы артистам

Жюри уже вчера выставило свои баллы, поэтому сегодня голосовать будет уже только публика со всего мира. И для Эстонии шансы уже неутешительные.

Смотрите галерею вчерашней репетиции и изучайте порядок выступления артистов ниже!

Участники финала Евровидения-2018:

1. Португалия: Клаудия Пашкуал - O Jardim

2. Испания: Amaia y Alfred - Tu Canción

3. Франция: Madame Monsieur – Mercy

4. Германия: Михаэль Шульте – You Let Me Walk Alone

5. Великобритания: SuRie - Storm

6. Австрия: Сезар Сэмпсон - Nobody But You

7. Эстония: Элина Нечаева - La Forza

8. Кипр: Элени Фурейра – Fuego

9. Литва: Иева Засимаускайте - When We're Old

10. Израиль: Netta – TOY

11.Чехия: Миколас Йозеф – Lie To Me

12. Болгария: Equinox – Bones

13. Албания: Евгент Бушпепа – Mall

14. Финляндия: Саара Аалто - Monsters

15. Ирландия: Райан О’Шонесси - Together

16. Сербия: Sanja Ilić & Balkanika- Nova Deca

17. Молдавия: DoReDos - My Lucky Day

18. Венгрия: AWS - Viszlát Nyár

19. Украина: Melovin - Under The Ladder

20. Швеция: Бенджамин Ингроссо - Dance You Off

21. Австралия: Джессика Маубой - We Got Love

22. Норвегия: Александр Рыбак - That's How You Write A Song

23. Дания: Rasmussen - Higher Ground

24. Словения: Леа Сирк - Hvala, ne!

25. Нидерланды: Waylon - Outlaw In 'Em