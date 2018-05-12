Ученые рассчитали, когда Солнце полностью потухнет

Так, когда Солнце погаснет, образуется гигантская планетарная туманность, которую будет видно за миллионы световых лет из ближайших галактик.

Исследователи называют Солнце — обычной звездой. У нее средние размеры и просуществовав 5 миллиардов лет, у нее осталось еще столько же. Когда закончится водород в ядре звезды - наступит ее конец.

Начнутся ядерные реакции извне коры, солнце разбухнет до размеров красного гиганта, поглотив Меркурий и Венеру. Затем, Солнце потеряет примерно половину своей массы, поскольку внешние слои вздуваются со скоростью около 20 километров в секунду.

Нагретое ядро начнет излучать ультрафиолетовый свет и рентгеновские лучи, внешние слои будут ловить и превращать в сияющее кольцо плазмы. Планетарная туманность будет сиять около 10 000 лет.

Планета Земля может уцелеть после смерти Солнца, но жизнь на ней прекратится за долго до этого. Пройдет много лет и звезда будет светить ярче.