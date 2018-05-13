вс, 13.05.2018
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Овны, не волнуйтесь, вы преодолеете финансовые трудности! ГОРОСКОП НА СЕГОДНЯ!

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Volodymyr Melnyk / PantherMedia / Volodymyr Melnyk

Этот день несет ситуации, связанные с возможностью раскрытия творческого потенциала, использованием давно полученных знаний и жизненного опыта. Предъявляйте высокие требования к себе – это необходимо для того, чтобы добиться успеха. Окружающим же прощайте ошибки и помогайте их исправить, даже если речь идет о ваших недоброжелателях: такой подход позволит положить конец давним конфликтам и затяжной «холодной войне», передает Дворец.

Семейные отношения непросты, понадобятся мудрость и такт, чтобы направить их в верное русло. Однако у представителей разных поколений есть шанс найти общий язык, а влюбленным, которые часто ссорились, представится возможность помириться.  Ни в личной, ни в деловой сфере не следует ставить перед собой недостижимых целей, лучше здраво оценить свои возможности и сосредоточиться на практических вопросах.

Овен

Противоречивый день. Дела, кажется, идут неплохо, но именно в тот момент, когда вы готовы вздохнуть с облегчением и порадоваться удачному решению сложной задачи, оказывается, что все не так просто. Ну что ж, придется проявить находчивость и упорство, чтобы добиться своего. Кстати, не пренебрегайте помощью, которую будут предлагать: с людьми, готовыми сегодня оказать вам услугу, будет очень приятно сотрудничать в дальнейшем.

Трудности финансового характера преодолимы, хотя необходимость экономить и отказываться от исполнения своих желаний вас вряд ли порадует. Вы обидчивы, остро реагируете на критику и любые замечания в свой адрес, что не лучшим образом скажется на отношениях с любимым человеком.

Телец

Звезды поддерживают вас в серьезных начинаниях, помогают в реализации смелых идей. Помните, что сегодня присущие вам практицизм и умение твердо стоять на ногах – это качества поистине незаменимые, и без них успеха не достичь! В вашем окружении преобладают фантазеры; слушайте их, но не воспринимайте всерьез их идеи и проекты. Деньги стоит тратить так, как именно вы считаете нужным: советы вряд ли будут уместными.

Порадует общение с родственниками, можно навести порядок в семейных делах, положить конец пустым спорам. От поездок, в особенности незапланированных, лучше отказаться. Жизненный потенциал высок, самочувствие будет хорошим; в течение всего дня удастся сохранить отличное настроение.

Близнецы

Эмоциональный фон нестабилен, вы склонны переживать из-за пустяков, нервничать, поддаваться беспричинной тревоге. Все это создает серьезные проблемы в общении, становится причиной ссор с людьми, которые вам очень дороги. На деловых встречах также будет трудно сохранять спокойствие, и вам едва ли удастся произвести на собеседника приятное впечатление, если вы не возьмете себя в руки.

Вернуть уверенность в себе поможет решение легких проблем, сосредоточенность на делах, не требующих серьезных усилий или особых знаний. Сложные проекты лучше отложить – позже вы сможете реализовать их с большим успехом.

Рак

Негативные тенденции весьма сильны, и влияние их может сказаться на отношениях с любимым человеком. Сейчас вы не готовы к уступкам, которых требует ситуация, и потому рискуете попасть в крайне сложное положение. Не торопите события, дайте себе и своему избраннику время на размышления – к обсуждению серьезных вопросов лучше вернутся позже, тогда у вас будут все шансы принять верное решение.

День удачен для деловых контактов и проведения переговоров. Однако лучше не торопиться с заключением сделок, не брать на себя финансовых обязательств: звезды предупреждают о том, что об за опрометчивые решения, принятые сегодня, придется дорого заплатить.

Лев

Неплохой день, приятный и достаточно легкий. Правда, он не обещает огромных возможностей и не открывает перед вами заоблачных перспектив, но зато и серьезных проблем можно не опасаться. Успехи скромны, но победы вы одерживаете играючи; недоброжелатели строят коварные планы, но им не суждено воплотиться в жизнь. Появляется возможность неплохо заработать, но вознаграждение за труды заставит себя ждать.

Очень хороши отношения в семье, возможно получение приятных известий от родственников, живущих далеко. Вы прекрасно проведете свободное время, насладитесь обществом друзей и любимого человека. В поездках едва ли придется скучать.

Дева

День складывается неплохо, но реализацию наиболее смелых и честолюбивых планов лучше отложить. Довольствуйтесь теми успехами, которых можно достичь без труда, и не торопитесь вступить в неравны бой с могущественными конкурентами и неблагоприятными обстоятельствами. Возможны полезные знакомства, день подходит для проведения переговоров с деловыми партнерами и поиска могущественных союзников.

В сфере романтических отношений ситуация складывается непростая. Вам нужно руководствоваться не столько логикой и здравым смыслом, сколько собственной интуицией, если вы хотите понять подлинную причину возникших трудностей. Не вините любимого человека во всех проблемах, но и на себя не взваливайте ответственность за чужие ошибки – пора подумать о том, как можно их исправить.

Весы

Противоречивый день. Кажется, что дела идут неплохо, но появляется информация, требующая немедленной перемены планов, пересмотра отношений с окружающими, новой оценки собственного поведения. К счастью, представители данного знака отличаются уравновешенностью – и именно поэтому им удается сохранять спокойствие и принимать верные решения.

Вероятно, улучшение финансовой ситуации, возможно получение выгодных предложений. Возрастает число профессиональных обязанностей, новые дела требуют вашего внимания – увы, это влечет за собой проблемы в семье, родственники чувствуют себя забытыми. Расскажите любимому человеку о том, что вас тревожит: скрытность может быть ложно истолкована.

Скорпион

Очень хорош день с профессиональной точки зрения, есть шанс добиться успехов, о которых раньше можно было только мечтать. Однако не всегда покорение вершин дается легко; вы поступите мудро, если не будете отказываться от помощи, не отвергнете предложений о сотрудничестве. Весьма вероятно появление в вашем окружении людей, готовых предложить оригинальное решение имеющихся проблем; смелая идея наверняка будет удачно реализована.

Поездки связаны с рядом недоразумений и трудностей, вряд ли будут соответствовать вашим ожиданиям. Зато спокойный отдых в кругу близких приятен и полезен. Особенное удовольствие вы получите от общения с детьми: их непосредственность и способность радоваться мелочам заразительны.

Стрелец

Хороший день с профессиональной точки зрения, просто замечательный – с личной. Единственное, от чего звезды настоятельно рекомендуют воздержаться, это деловые контакты с сомнительными особами, заключение с ними долгосрочных сделок. Ваше финансовое положение стабильно, можно позволить себе приобретение вещей, о которых вы давно мечтали. Дамам стоит обратить особое внимание на украшение из белых металлов.

Вы не испытываете дефицита в оригинальных идеях и можете позволить себе воплотить их в жизнь немедленно, не снискав незавидной славы странного чудака. Творческий потенциал поистине огромен, возможно раскрытие талантов, которые даже для вас окажутся неожиданными.

Козерог

Вы склонны избегать общения с новыми людьми, стараетесь минимизировать контакты, замыкаетесь в себе. Такое поведение может всерьез обидеть вашего любимого человека, если вы не объясните причин своих поступков. Родственники менее требовательны, однако их забота о вашем благополучии порой будет навязчивой.

В профессиональной сфере ситуация складывается благоприятная, позволяющая добиться серьезных успехов в работе, найти способ решения разнообразных проблем. Дел будет много, однако и об отдыхе Козерогам забывать не следует, поскольку переутомление может стать причиной недомоганий. Звезды советуют совершить небольшую поездку: смена обстановки будет вам полезна.

Водолей

Прекрасный день как для работы, так и для отдыха. Ваши идеи окружающие встречают с восхищением, предложения не остаются без внимания. Попытки недоброжелателей навредить вам, нанеся удар по вашей репутации, обречены на неудачу. На этот день можно планировать любые важные дела, переговоры, обсуждение и решение серьезных вопросов.

Звезды обещают удачу в поездках, благоприятное стечение обстоятельств, которое позволит завязать приятные и полезные знакомства. Светские развлечения поднимут вам настроение, а активный отдых пойдет на пользу здоровью. Финансовая ситуация незначительно улучшится благодаря получению денег из неожиданного источника.

Рыбы

Для работы день хорош, для отдыха – великолепен. Рыбы знают, как воспользоваться открывающимися возможностями, и не упустят своего шанса. Число ваших союзников стремительно увеличивается, каждый из них готов поделиться деньгами и идеями. Вашей способности очаровывать людей с первого взгляда можно только позавидовать, однако порой вы будете уставать от общения и нуждаться в минутах уединения и покоя.

Вероятно, появление новых идей, реализация которых через некоторое время позволит вам значительно улучшить финансовое положение. Сейчас же, планируя расходы, не забывайте учитывать интересы членов семьи, иначе создадите плодотворную почву для обид и претензий.

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