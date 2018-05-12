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Королевский порноскандал. Стало известно, с кем встречалась Меган Маркл

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ФОТО: NEWSCOM / Birdie Thompson/AdMedia NewsMEGA

Пока фанаты королевской семьи ждут бракосочетания актрисы Меган Маркл и принца Гарри, журналисты выискивают сальные подробности прошлого возлюбленной королевского отпрыска. И находят: всплыла очередная пикантная деталь из жизни невесты, пишет Дни.ру, со ссылкой на британске медиа.

В Букингемском дворце назревает очередной скандал. Британский таблоид The Sun уверяет, что много лет назад Меган встречалась с актером Саймоном Рексом, который в юности зарабатывал, снимаясь в фильмах для взрослых. По данным издания эти порно-ролики были ориентированы на представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Друзья Маркл рассказали журналистам, что их встреча была одноразовой и состоялась в 2004 году. Пара сходила на одно свидание после совместной работы в ситкоме. Тогда Саймон был успешной моделью и начинал карьеру рэпера.

Добавим, что это не первая пикантная подробность из биографии невесты принца, которая стала достоянием общественности. Недавно в Сети активно муссировался слух о том, что Меган снималась во "взрослом" кино и якобы кадры из этих видео есть в широком доступе.

Несмотря на то, что эта информация не подтвердилась, консервативные граждане Соединенного Королевства пытались повлиять на решение Гарри жениться и создавали петиции против его невесты. Цель ходатайства заключалась в следующем – не дать американке стать полноправным членом королевской семьи, что в реалиях Великобритании означает, помимо привилегий и титулов, выполнение королевских представительских обязанностей, сообщает журнал Мarie Сlaire. 

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