Королевский порноскандал. Стало известно, с кем встречалась Меган Маркл

В Букингемском дворце назревает очередной скандал. Британский таблоид The Sun уверяет, что много лет назад Меган встречалась с актером Саймоном Рексом, который в юности зарабатывал, снимаясь в фильмах для взрослых. По данным издания эти порно-ролики были ориентированы на представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Друзья Маркл рассказали журналистам, что их встреча была одноразовой и состоялась в 2004 году. Пара сходила на одно свидание после совместной работы в ситкоме. Тогда Саймон был успешной моделью и начинал карьеру рэпера.

Добавим, что это не первая пикантная подробность из биографии невесты принца, которая стала достоянием общественности. Недавно в Сети активно муссировался слух о том, что Меган снималась во "взрослом" кино и якобы кадры из этих видео есть в широком доступе.