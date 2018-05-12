сб, 12.05.2018
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Клубника и вино: Лазарев показал, как отдыхает с известным ведущим

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Сергей Лазарев.

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

О нетрадиционной ориентации певца говорят уже давно. Да и сам Сергей не стремится развеять слухи, пишут Дни.ру.

Масла в огонь добавляет личный микроблог артиста, который совсем не играет в пользу разговоров о его "натуральности". К примеру, недавно певец опубликовал снимок в Инстаграм, на котором запечатлен вместе с телеведущем Андреем Разыграевым. Мужчины сидят за столом, и они явно довольны своей домашней пирушкой.

Поклонников Сергея очень удивил подбор блюд, характерный больше для романтического вечера, нежели для дружеской встречи. Сыр, клубника, вино, крекеры, арбуз – согласитесь, совсем не то, что ожидаешь увидеть в рационе брутальных мужиков. Отметим, что, судя по тому же микроблогу Лазарева, мужчины отдыхают вместе в солнечном Майами.

 

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Досужие фанаты туже принялись выведывать статус их отношений в комментариях. «Муж? 😂😂😂», «Лазарев со своим парнем?», «Слева – муж? 😊», «Так это нормальные пьют пиво с рыбой, а они по ходу голубые», «Кучка геев собралась», – не унимались поклонники.

Добавим, что о личной жизни артиста известно крайне мало, кроме разве что его распиаренного романа с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Поговаривают, что Лера была лишь прикрытием для Лазарева. Якобы в те времена Сергея связывали нежные отношения с его директором Михаилом Дворецким. И именно по задумке Дворецкого телеведущая и певец изображали любовь.

Отметим, что до и после Леры ни об одной зазнобе артиста известно не было. Конечно, ходили слухи о его романе с дочкой некого бизнесмена, однако ушлым препарации не только не удалось запечатлеть влюбленных вместе, они даже имя этой загадочной барышни выведать не смогли.

Музыкальный журналист Отар Кушанашвили как-то на всю страну заявил, что что Кудрявцеву и Лазарева объединяют лишь шоппинг и дружба. А язвительная Ксения Собчак и вовсе на всю страну объявила о том, что Сергей Лазарев – гей.

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