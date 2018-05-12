На Памелу Андерсон в России бросились с ножами

Секс-символ нескольких поколений мужчин, звезда «Спасателей Малибу» прилетела в нашу страну в качестве члена жюри в шоу талантов «Лига удивительных людей» телеканала «Россия». В новом проекте будут соревноваться самые экстраординарные люди планеты, пишут Дни.ру со ссылкой на сайт «Комсомольской Правды».
Памела уверена, что «это будет невероятно весело и удивительно» Знаменитость сообщила, что не может дождаться того, что будет происходить на сцене проекта.
«Мне очень интересно – это целый новый мир для меня, очень захватывающее зрелище!», – сказала актриса. В одном из номеров, который еще не вышел в эфир, выступала команда метателей ножей. Памеле так понравилось происходящее, что она сама "легла под нож", рискуя собственной жизнью.
Певец Николай Басков стал подбадривать блондинку, говоря, что не против «прикрыть» ее и лечь сверху. Но когда над Памелой в воздухе полетели большие кухонные клинки, всем стало не до шуток.
Чем закончилась такая импровизация, пока не известно. Продюсеры проекта держат это в секрете.
Судить конкурсантов на шоу будут как представители отечественного шоу-бизнеса, среди них: боксер Николай Валуев, актриса Мария Аронова и певец Николай Басков, так и иностранные гости: вышеупомянутая Памела Андерсон и спортсмен из США Джеффри Монсон.