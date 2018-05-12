Агутин предложил закрыть шоу "Голос"

По словам певца, на шоу все стало уже немного предсказуемо, поскольку зрители знают реакцию каждого члена золотого состава жюри. Агутин полагает, что необходимо поменять характер программы, что было бы "правильно с точки зрения телевидения".

"Мы совсем не спорим, мы все дружим – это тоже, наверное, не очень правильно" – цитирует музыканта ТАСС. При этом он отметил, что, если бы его пригласили снова участвовать в проекте, он бы согласился. "Потому что это такая знаковая программа. Я уже пару раз, помнится, после того, как заканчивался сезон, думал, что все, никогда. А потом звали, и я опять шел", – заявил Агутин.