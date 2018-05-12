Как это развидеть? В Британии создали купальники с принцем Гарри и Меган Маркл

Цены на изготовление купальника начинаются с 28 фунтов стерлингов (около 32 евро по текущему курсу), плюс чуть менее четырёх фунтов на доставку, которая займёт один или два дня.

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