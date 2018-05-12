сб, 12.05.2018
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  • Как это развидеть? В Британии создали купальники с принцем Гарри и Меган Маркл

Как это развидеть? В Британии создали купальники с принцем Гарри и Меган Маркл

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ФОТО: MEGA/MEGA/Scanpix

Онлайн-магазин из Великобритании решил прорекламировать свои услуги печати почти на чём угодно при помощи портретов принца Гарри и его будущей супруги актрисы Меган Маркл. Они напечатали их лица крупным планом на закрытых купальниках, пишет Лайф со ссылкой на Huffington Post.

Цены на изготовление купальника начинаются с 28 фунтов стерлингов (около 32 евро по текущему курсу), плюс чуть менее четырёх фунтов на доставку, которая займёт один или два дня.

— «Безумие на фоне королевской свадьбы» — это то, почему сайт начал использовать лица в качестве примера для купальных костюмов. Клиенты сами часто печатали лица королевской семьи в своих проектах купальников... Мы также считаем, что выбор места для бороды Гарри отражает наши мысли о том, чтобы принять тело таким, какое оно есть, - сказал представитель компании.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

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