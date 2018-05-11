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Рианна стала жертвой ограбления

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ФОТО: Simone Comi / IPA/SIPA / Simone Comi / IPA/SIPA

Певица Рианна, как сообщают зарубежные СМИ, стала жертвой ограбления. В дом Рианны влез злоумышленник, который решил ограбить дом знаменитости, пишет Точка.нет.

Правда, грабитель дома Рианны не очень-то и спешил. Поэтому был задержан на месте преступления.

Некий Эдуардо Леон влез в дом Рианны, который находится в Лос-Анджелесе. Грабитель провел там всю ночь. И уже 10 мая, утром, полиция получила сигнал о потенциальной угрозе. Полицейские обнаружили преступника в доме Рианны и задержали его.

Рианны не было в доме на момент ограбления.

Особняк Рианны оценивается в 6,8 миллионов долларов.

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