Рианна стала жертвой ограбления
11 мая 2018 г., 20:00
Певица Рианна, как сообщают зарубежные СМИ, стала жертвой ограбления. В дом Рианны влез злоумышленник, который решил ограбить дом знаменитости, пишет Точка.нет.
Правда, грабитель дома Рианны не очень-то и спешил. Поэтому был задержан на месте преступления.
Некий Эдуардо Леон влез в дом Рианны, который находится в Лос-Анджелесе. Грабитель провел там всю ночь. И уже 10 мая, утром, полиция получила сигнал о потенциальной угрозе. Полицейские обнаружили преступника в доме Рианны и задержали его.
Рианны не было в доме на момент ограбления.
Особняк Рианны оценивается в 6,8 миллионов долларов.