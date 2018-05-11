Рианна стала жертвой ограбления

Правда, грабитель дома Рианны не очень-то и спешил. Поэтому был задержан на месте преступления.

Некий Эдуардо Леон влез в дом Рианны, который находится в Лос-Анджелесе. Грабитель провел там всю ночь. И уже 10 мая, утром, полиция получила сигнал о потенциальной угрозе. Полицейские обнаружили преступника в доме Рианны и задержали его.