Сегодня в Лиссабоне состоялась генеральная репетиция финала песенного конкурса «Евровидение-2018». Платье Элины Нечаевой перед началом номера поправляли около 12 человек. Видеооператор портала Limon.ee запечатлел от начала до конца, как это всё выглядит.