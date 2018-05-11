Генеральная репетиция прошла: смотрите, каким будет шоу Эстонии в финале «Евровидения» ВИДЕО!
11 мая 2018 г., 17:27
Сегодня в Лиссабоне состоялась генеральная репетиция финала песенного конкурса «Евровидение-2018». Платье Элины Нечаевой перед началом номера поправляли около 12 человек. Видеооператор портала Limon.ee запечатлел от начала до конца, как это всё выглядит.
Напомним, что завтра Эстония выступит в финале конкурса шестой. Нашу республику на конкурсе представляет несравненная Элина Нечаева с песней «La Forza».
Смотрите видео генеральной репетиции!