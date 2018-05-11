Как правильно сказать начальнику, что вы увольняетесь: четыре совета

Приоритет у руководителя

О решении об уходе он должен узнать первым. И не по слухам, а от вас лично. В противном случае начальник может стать серьезным препятствием на пути к безболезненному уходу. Это, во-первых.

А во-вторых, если уверенность в увольнении не стопроцентная, а начальник возьми да предложи улучшение условий или повышение зарплаты, от которых невозможно отказаться, придется с повинной головой и натянутой улыбкой рассказывать, что вы передумали уходить из любимой компании.

Конкретика и дипломатия

Говорите по существу и будьте спокойны, не увлекайтесь эмоциями и ведите себя как настоящий дипломат. Если руководитель настаивает, расскажите о причинах увольнения. Объясните, что получили интересное предложение — серьезнее должность, выше зарплата. Или, возможно, устали ездить в офис на другой конец города. А может устали от переработок и чувствуете профессиональное выгорание.

Говорите честно, но деликатно. Помните, что излишняя откровенность может только усилить напряжение в итак трудном для обеих сторон разговоре.

Благодарность за сотрудничество

После того, как прозвучала фраза "Я увольняюсь!" и все причины ухода озвучены, стоит поблагодарить руководителя, высказать свое положительное мнение о фирме и о дружном коллективе.

Постарайтесь выделить хорошие качества как компании, так и ее сотрудников. Но если вы не в восторге от старого места работы, ограничьтесь благодарностью за сотрудничество.

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