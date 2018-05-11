Всплыли старые истории: все больше женщин обвиняют Игоря Манга в домогательствах

В среду всплыли подробности об астрологе и маге Игоре Манге, который, как утверждается, домогался своих клиенток. Каждый день все большее количество женщин рассказывают свои истории. Сегодня стало известно, что речь идет не о последней паре лет, а больше, чем о десятке, пишет Elu24.