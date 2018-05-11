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Всплыли старые истории: все больше женщин обвиняют Игоря Манга в домогательствах

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В среду всплыли подробности об астрологе и маге Игоре Манге, который, как утверждается, домогался своих клиенток. Каждый день все большее количество женщин рассказывают свои истории. Сегодня стало известно, что речь идет не о последней паре лет, а больше, чем о десятке, пишет Elu24.

Катрин Луст, которая также рассказала о случае, когда астролог домогался ее 19-летней ассистентки, опубликовала на сайте передачи «Kuuuurija» комментарии с женского форума 15-летней давности. Еще тогда женщины предупреждали друг друга о том, что Манг можется попытаться потрогать их.

«И будьте готовы к тому, что, возможно, придется предотвращать попытки деликатных контактов с его стороны. Это касается молодых и превликательных женщин», - пишет комментатор. 

«У меня есть несколько подруг, которых он довольно настойчиво пытался потрогать», - добавляет другая пользовательница форума. 

Скриншот

ФОТО: «Kuuuurija»

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