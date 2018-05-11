Ученые сделали невероятное заявление о загробной жизни
11 мая 2018 г., 13:30
Сенсационное открытие пренадлежит исследователям из США.
Американские ученые из Калифорнийского технологического института опровергли существование жизни после смерти, ccылаясь на фундаментальные физические законы, передает Сегодня со ссылкой на Independent.
Хотя еще недавно их коллеги из Германии утверждали о существовании загробной жизни.
По мнению профессора физики и космологии Шона Кэрролла, существование загробной жизни могли бы подтвердить квантовые испытания, в ходе которых "определенно были бы выявлены некие частицы духа".
Однако на сегодняшний день подобные испытания не выявили элементов вида "частицы духа", значит жизни после смерти не существует.