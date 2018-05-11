пт, 11.05.2018
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Ученые сделали невероятное заявление о загробной жизни

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Leo Lintang / PantherMedia / Leo Lintang

Сенсационное открытие пренадлежит исследователям из США.

Американские ученые из Калифорнийского технологического института опровергли существование жизни после смерти, ccылаясь на фундаментальные физические законы, передает Сегодня со ссылкой на Independent.

Хотя еще недавно их коллеги из Германии утверждали о существовании загробной жизни.

ФОТО: Jakub Krechowicz / PantherMedia / Jakub Krechowicz

По мнению профессора физики и космологии Шона Кэрролла, существование загробной жизни могли бы подтвердить квантовые испытания, в ходе которых "определенно были бы выявлены некие частицы духа".

Однако на сегодняшний день подобные испытания не выявили элементов вида "частицы духа", значит жизни после смерти не существует.

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