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Ухудшает отдых на 40%: вот что ни в коем случае нельзя делать перед сном

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Сон. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia

В эксперименте приняли участие более четырех тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет.

Эксперты из Технологического университета Финляндии не рекомендуют перед сном пить вино. Всего два бокала этого алкогольного напитка вечером способны существенно снизить качество ночного сна, утверждают они.

Добровольцы принимали алкоголь перед сном в один из вечеров, а в другой – ложились спать трезвыми. Качество их сна оценивалось с помощью прибора для измерения вариабельности сердечного ритма – показателя, который помогает определить, насколько глубоко спит человек, передает Lifestyle.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

В итоге три бокала вина для мужчин и два – для женщин ухудшали качество сна на 39,2%, снижение дозы вдвое (два бокала вина для мужчин и один для женщин) снижали качество отдыха на 24%, а даже совсем небольшие дозы спиртного делали сон хуже на 9%.

напоминают, что недостаток полноценного ночного отдыха может спровоцировать развитие тревожных расстройств, депрессии и даже сердечно-сосудистых заболеваний", – рассказывают изданию The Guardian авторы эксперимента.

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