пт, 11.05.2018
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Бывший принес девушке чемодан денег «за лучшие годы ее жизни», но она отказалась

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В Китае существует обычай, позволяющий девушке претендовать на плату за расставание или эмоциональную компенсацию в случае разрыва отношений с молодым человеком, которому она, по ее мнению, отдала лучшие годы.

Однако иногда девушки ценят свое время куда больше, чем думают мужчины. Это подтверждает невероятный случай, который произошел в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Китай). Молодой человек из состоятельной семьи, работающий в сфере IT, пришел в бар, чтобы договориться с бывшей девушкой о плате за разрыв отношений. Он заявил, что у него с собой только два миллиона юаней (264 тысячи евро), оставил чемодан с деньгами и ушел. Сумма не удовлетворила девушку, которая рассчитывала получить на несколько миллионов юаней больше. Она не прикоснулась к чемодану и тоже ушла, пишет Lifestyle со ссылкой на Global Times.

"Потом я позвонила ему и сказала, что не взяла деньги, пусть сам их забирает", – рассказывает она.

На следующее утро сотрудники бара обнаружили оставленный чемодан с купюрами и вызвали полицию. Правоохранительным органам удалось установить, кому он мог принадлежать. Возвращая деньги, сотрудник полиции посоветовал молодому человеку в будущем быть осмотрительнее с такими крупными суммами.

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