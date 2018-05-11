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«Евровидение-2018»: стал известен порядок выступления финалистов Главная интрига раскрыта!

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ФОТО: Armando Franca / AP

Позади два полуфинала конкурса Евровидения-2018. В финал конкурса, который состоится 12 мая, прошло 20 участников.

Автоматически в финал конкурса попадают страны-основательницы Евровидения: Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия, а также победительницы прошлого года – Португалия.

Представитель Украины MELOVIN откроет гранд-финал. 

Порядок, в котором страны выступят в субботу

1. Украина

2. Испания

3. Словения

4. Литва

5. Австрия

6. Эстония

7. Норвегия

8. Португалия

9. Великобритания

10. Сербия

11. Германия

12. Албания

13. Франция

14. Чехия

15. Дания

16. Австралия

17. Финляндия

18. Болгария

19. Молдова

20. Швеция

21. Венгрия

22. Израиль

23. Нидерланды

24. Ирландия

25. Кипр

26. Италия

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