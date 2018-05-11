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Шикарная жизнь погибшей после секса с американцем 18-летней модели из России ФОТО!

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ФОТО: facebook

Стали известны подробности жизни скончавшейся во Флориде 18-летней модели Ольги Лангиль из Архангельска. Оказалось, что она ни в чем себе не отказывала: проводила время с друзьями на яхте, фотографировалась в купальниках, отдыхала на многочисленных вечеринках, пишет Дни.ру.

18-летняя Ольга Лангиль родилась в Астраханской области, однако позже переехала в солнечную Флориду. Судя по публикациям в соцсетях, девушке не приходилось себя в чем-либо ограничивать.

Ольге удавалось зарабатывать с помощью своего главного ресурса – внешноcти. Помимо модельного поприща, она числилась помощницей на яхте в городе Форт-Лодердейл. Похоже, работа мечты сама нашла беспечную россиянку.

Как рассказали знакомые Лангиль, модель радовалась выпавшему ей шансу. Она воспринимала его как новое захватывающее приключение. "Жизнь – это подарок. Радуйте себя каждый день", – подобные мотивационные высказывания украшают страницу россиянки в Facebook.

Однако, как это часто бывает, шикарная жизнь сопровождается нескончаемыми вечеринками, употреблением алкоголя и психотропных веществ. Вот и Ольге не удалось удержаться от соблазна.

Однажды россиянка познакомилась с 41-летним врачом экстренной помощи Нэвэлом Парихом, передает сайт "Комсомольская правда". После досуга в баре они решили отправиться к мужчине домой. В его квартире оказались наркотики разного вида.

Там модель выпила несколько спиртных напитков и употребила психотропные средства. После этого она занялась сексом с новым знакомым.

Позже врач признается, что застал Ольгу утром уже бездыханной. Прибывшие в апартаменты медика правоохранители нашли несколько пакетиков с наркотиками и раздетую девушку.

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