Стала известна возможная причина смерти юного саксофониста-виртуоза Шерлинга

Причиной смерти известного саксофониста-виртуоза Матвея Шерлинга, скончавшегося в Москве, могла быть сердечная недостаточность. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Mash. По его данным, полиция не нашла следов криминала в квартире музыканта.