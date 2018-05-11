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  • Стала известна возможная причина смерти юного саксофониста-виртуоза Шерлинга

Стала известна возможная причина смерти юного саксофониста-виртуоза Шерлинга

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Матвей Шерлинг

ФОТО: vKontakte.ru

Причиной смерти известного саксофониста-виртуоза Матвея Шерлинга, скончавшегося в Москве, могла быть сердечная недостаточность. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Mash. По его данным, полиция не нашла следов криминала в квартире музыканта.

Матвей Шерлинг неоднократно становился лауреатом конкурсов молодых дарований. Настоящим триумфом в его музыкальной карьере стала победа в XI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик-2010". После этого музыкант неоднократно делил сцену с признанными мастерами классической и джазовой музыки.

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