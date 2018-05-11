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  • 11 мая принесет удачу! Скорее читай гороскоп для своего знака Зодиака

11 мая принесет удачу! Скорее читай гороскоп для своего знака Зодиака

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ФОТО: Craig Robinson / PantherMedia / Craig Robinson

Усиливается влияние благоприятных тенденций, день обещает быть удачным. Можно приступать к реализации долгосрочных планов, начинать работу над сложными проектами, требующими и знаний, и сил, и финансовых расходов. Появляется шанс наладить отношения после ссоры, восстановить дорогие сердцу связи. Люди склонны проявлять снисходительность к чужим слабостям, вести себя терпеливо и сдержанно.

Появляются новые интересы, хобби. Стоит использовать любую возможность для расширения кругозора, получения новых знаний. Хорошо сложатся поездки, праздники в семейном кругу, дружеские вечеринки. День подходит для занятий спортом, строительства, сельскохозяйственных работ, передает Дворец.

Овен

День будет удачным, обстоятельства складываются в пользу Овнов. Есть возможность завязать полезные знакомства, привлечь всеобщее внимание к своим достижениям, талантам и способностям. Велик интерес к вам представителей противоположного пола, вероятны интересные встречи, романтические увлечения. Влюбленные смогут достичь гармонии и взаимопонимания, преодолеть давние разногласия.

Налаживаются отношения с членами семьи, можно быстро и без особых усилий решить домашние проблемы, навести порядок в делах. Очень удачный день для посещения светских мероприятий, культурных развлечений, активного отдыха. Звезды советуют быть осторожнее в поездках.

Телец

Тельцы настроены оптимистично и даже несмотря на то, что день складывается непросто, сохраняют веру в себя и не теряют душевного равновесия. Сегодня вам предстоит оказывать помощь близким, решать чужие проблемы. Собственные трудности нужно преодолевать в одиночку – не так уж и высоки преграды, стоящие на пути. 

И в делах, и в развлечениях старайтесь не переоценивать своих возможностей. Недостаток энергии вам не грозит, но испытывать организм на прочность не нужно; сократите физические нагрузки, вспомните о пользе здорового питания. Вероятны споры с родственниками и любим человеком; будьте настойчивы, но спокойны – не допускайте превращения конструктивной дискуссии в острый конфликт.

Близнецы

Очень хорош день для общения с членами семьи, домашних дел, отдыха в кругу близких. Контакты с малознакомыми людьми следует сократить: вы едва ли получите от них удовольствие или сможете извлечь какую-то пользу. Неплохо сложатся поездки, появится возможность побывать в интересных местах. День подходит для учебы, научной и творческой деятельности. Общение с любимым человеком порадует, хотя полное взаимопонимание маловероятно.

Решение серьезных проблем лучше отложить: может возникнуть путаница, добиться желаемого будет нелегко. Не стоит также тратить деньги на исполнение минутных желаний, участвовать в азартных играх.

Рак

Очень ценны помощь и моральная поддержка родственников. В кругу членов семьи вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Можно заниматься домашними делами, украшать жилище – природная аккуратность и развитый вкус будут вам надежными помощниками. Избегайте лишних расходов, не покупайте вещей, в необходимости которых не уверены: вскоре у вас появится возможность использовать деньги с большей пользой.

Появляется шанс решить проблемы в личной жизни, однако для этого необходимо проявить силу воли, непреклонность и даже упрямство.  Сейчас у вас есть возможность изменить сложившуюся ситуацию, постарайтесь не терять время зря.

Лев

Довольно сложный день. Велика вероятность конфликтов в семье, разногласия с родственниками будут серьезными, и найти ключ к решению проблем удастся не сразу. К счастью, представителям вашего знака свойственно сохранять спокойствие и чувство собственного достоинства даже в сложных ситуациях – сегодня это будет весьма кстати. Могут возникнуть неотложные дела, но можно не сомневаться в том, что времени на развлечения и отдых у вас останется достаточно.

Будьте осторожнее в общении, новые знакомства принесут больше хлопот и проблем, чем радости. Проявите снисходительность к слабостям любимого человека – это позитивно скажется на ваших отношениях.

Дева

Прекрасный день для влюбленных и всех романтически настроенных Дев. Складываются благоприятные обстоятельства, можно получить массу удовольствия от поездок, посещения увеселительных мероприятий, встреч с друзьями, участия в спортивных и общественных мероприятиях. Зарождаются новые чувства, любовные отношения развиваются стремительно, нет причин для сомнений и неуверенности в будущем.

Непросто складываются отношения со старшими родственниками, возможны серьезные ссоры, конфликты, которые затянутся надолго. Финансовая ситуация стабильна; разумно распоряжаясь деньгами, вы сможете избежать напрасных расходов.

Весы

Общение с близкими людьми будет приносить только радость. Этот день подходит для отдыха в кругу семьи, встречи с любимым человеком, неспешных бесед со старыми друзьями. Жизненный тонус невысок, поэтому не стоит принимать активное участие в общественных мероприятиях, спортивных состязаниях. Настроение улучшат спокойные занятия, чтение, просмотр кинофильмов, рукоделие. 

Возможны проблемы с получением и анализом новой информации, это достаточно сложный день для тех, кто учится или повышает квалификацию. Не стоит доверять новым знакомым, идти на поводу у людей, которые многое обещают – вы рискуете оказаться жертвой чужих манипуляций.

Скорпион

Достаточно сложный день, но открывающий широкие возможности, особенно перед теми, кто готов нарушить традиции и совершить смелый поступок. Сегодня у Скорпионов есть шанс положить начало грандиозным переменам к лучшему, отказаться от всего, что мешало реализации планов и достижению целей. Однако не следует думать, что победы будут даваться легко и без усилий; будьте настойчивы в своих стремлениях, и звезды встанут на вашу сторону.

Друзья и любимый человек готовы поддержать вас в трудную минуту и разделить с вами радость. День подходит для поездок и активного отдыха, а также посещения культурных мероприятий. Физические нагрузки лучше сократить, переутомление чревато недомоганием.

Стрелец

Вряд ли удастся достичь значительных успехов в делах, которые важны для вас: сегодня придется много усилий приложить для достижения любой цели. Будьте готовы к неприятностям – недоброжелатели весьма изобретательны и находчивы. Рассчитывать на помощь со стороны не приходится, поскольку люди, к которым вы привыкли обращаться в сложной ситуации, заняты собственными делами.

Общение с близкими будет радовать, вы не почувствуете себя забытым, обделенным вниманием. Поднимут настроение вечеринки в дружеском кругу, прогулки в компании любимого человека. Не исключены финансовые трудности, придется сократить расходы. Однако необходимость экономить едва ли испортит вам настроение.

Козерог

Спокойный день, не несущих больших перемен и значительных событий. Однако именно сейчас намечаются тенденции, которые будут играть важную роль в вашей дальнейшей жизни, поэтому нельзя забывать об осторожности. Избегайте контактов с неуравновешенными особами: их мрачное настроение может передаться вам. Куда более полезным и приятным будет общение с теми, кто разделяет ваши увлечения и интересы, а также может научить чему-то новому.

Не исключены финансовые проблемы, высока вероятность неудачных покупок, заключения убыточных сделок. Хотя жизненный потенциал достаточно высок, звезды советуют избегать тяжелой работы, а также любых травмоопасных занятий.

Водолей

Массу удовольствия подарит вам участие в общественных мероприятиях, посещение разного рода вечеринок и праздников. Ваше обаяние не останется незамеченным, вы везде будете в центре внимания. Однако звезды предупреждают о высокой вероятности неприятных встреч; столкнувшись лицом к лицу с давним недоброжелателем, старайтесь сохранять хотя бы внешнее спокойствие, не позволяйте старой вражде обрести новые силы.

Влюбленные проведут день спокойно. Разногласия не исключены, но речь идет о вопросах столь незначительных, что на них не стоит заострять внимания. Не покупайте вещей низкого качества, даже если цена их ничтожна – о таких расходах скоро придется пожалеть.

Рыбы

Высока вероятность встречи, которая изменит вашу жизнь, заставит по-новому взглянуть на свое место в мире, в корне пересмотреть отношения с окружающими. Даже закоренелые скептики поверят в любовь с первого взгляда, а романтические особы проведут день в уверенности, что встретили свою «половинку». Атмосфера в семье, увы, не безоблачна – приходится прилагать немалые усилия для сохранения мира.

Возможно появление мелких проблем, трудностей в делах, которые вы планировали завершить в этот день. Будьте готовы изменить свои планы, подстроиться под ситуацию – упрямо пытаясь спорить с обстоятельствами, вы лишь понапрасну растратите силы.

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