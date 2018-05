«На трусы еще нацепи»: Волочкову с георгиевской ленточкой обвинили в кощунстве

У нас красивый закат... И вода, конечно, украшение любого места.😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #радость #танец #я #volochkova #russia #ballet #enjoy #love #instagood #me #лето #деньпобеды

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on May 9, 2018 at 11:08am PDT