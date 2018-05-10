четверг, 10 мая 2018 г.
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  • «На трусы еще нацепи»: Волочкову с георгиевской ленточкой обвинили в кощунстве

«На трусы еще нацепи»: Волочкову с георгиевской ленточкой обвинили в кощунстве

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Scanpix/RIA Novosti

В День Победы Анастасия Волочкова отправилась на пикник с семьей. Фотографиями с отдыха бывшая балерина делилась в Instagram.

С ленточкой на руке Волочкова жарила мясо, веселилась и хохотала. 

Подписчики социальной страницы Волочковой были возмущены тем, что она сделала из символа мужества и отваги модный аксессуар. «На трусы себе еще нацепи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Мы шли с фотографией деда! А у Настьки лента на руке... Чтит она память, еще бы на ногу повязала», «Мне кажется нельзя выставлять шашлык-машлык в день 9 Мая», «Анастасия, существует определенный кодекс использования этой ленточки! Это факт! На запястье руки ей не место!», «На парад не позвали, а пить можно и с обслугой таджиками, Настя, ниже уже некуда падать!», «Георгиевская ленточка на руке? У вас совсем крыша поехала?», «Почему Георгиевская лента на руке? Браслет что ли? Что за неуважение, бескультурность», «А чего не в купальнике с ленточкой и не на шпагате  у шампуров?» – возмущаются пользователи.

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