«На трусы еще нацепи»: Волочкову с георгиевской ленточкой обвинили в кощунстве

Подписчики социальной страницы Волочковой были возмущены тем, что она сделала из символа мужества и отваги модный аксессуар. «На трусы себе еще нацепи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Мы шли с фотографией деда! А у Настьки лента на руке... Чтит она память, еще бы на ногу повязала», «Мне кажется нельзя выставлять шашлык-машлык в день 9 Мая», «Анастасия, существует определенный кодекс использования этой ленточки! Это факт! На запястье руки ей не место!», «На парад не позвали, а пить можно и с обслугой таджиками, Настя, ниже уже некуда падать!», «Георгиевская ленточка на руке? У вас совсем крыша поехала?», «Почему Георгиевская лента на руке? Браслет что ли? Что за неуважение, бескультурность», «А чего не в купальнике с ленточкой и не на шпагате у шампуров?» – возмущаются пользователи.