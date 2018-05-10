Секрет Пизанской башни: ученые выяснили благодаря чему сооружение до сих пор не рухнуло

Гений – поскольку башня, сооруженная аж в 1272 году, стоит до сих пор. Ошибка – поскольку более неподходящего места для строительства высотных сооружений подобрать было сложно. А удача – поскольку в результате сочетания двух предыдущих пунктов, башня и смогла сопротивляться землетрясениям, оставаясь относительно стабильной даже тогда, когда всё вокруг ходуном ходило.

В чём именно заключается секрет Пизанской башни?

Профессор Камилло Нути из Римского Университета Тре, вместе с командой исследователей из 16 человек, таки смогли разобраться, за счёт чего башня, которая даже теоретически не может быть сейсмоустойчивой, выдерживала землетрясения, способные разрушить и куда более устойчивые сооружения.

Оказалось, что тот самый грунт, пропитанный грунтовыми водами, который и привёл к неравномерной осадке башни и её перекосу, образует с башней особое динамическое почво-структурное взаимодействие. Говоря простым языком, башня шатается и сама по себе. Поэтому не попадает в резонанс с землетрясениями и не обрушивается. Именно об этом сообщили многочисленные вибрационные замеры, проведённые у подножия Пизанской башни.

Башню всё это время спасало удачное стечение обстоятельств. Ведь несмотря на то, что подобный эффект уже был неоднократно исследован, таких масштабов он ещё не достигал никогда. Так что да, именно тот факт, что башня не может стоять вертикально, и спасал её все эти столетия.

Впрочем, не всегда. Дело в том, что почва со временем проседает, причём за счёт разницы давления – неравномерно. И в 1990 году ситуация достигла критической отметки. Надо было либо провести масштабные восстановительные работы, стоимостью в 6 миллионов фунтов (более 8 млн долларов), либо распрощаться с башней навсегда. Деньги нашлись, ремонт был проведён, правда, угол наклона стал заметно меньше. Если раньше он составлял 5,5 градусов, то теперь всего 4.

В 2001 Пизанская башня была вновь открыта для посещений и, по оценкам специалистов, ещё лет 200 простоит без каких-либо проблем.