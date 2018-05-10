18-летнюю модель из России нашли мертвой в квартире американского врача

18-летняя Ольга Лангиль из Архангельска после ночи в американском спорт-баре поехала домой к мужчине, который угостил ее психотропным веществом. Наутро девушку нашли мертвой, передает Life.
Врач экстренной помощи, 41-летний Нэвэл Парих познакомился с 18-летней Олей в спортивном баре в курортном городке Форт-Лодердейл, Флорида. Обоим не хотелось прерывать общение, и они отправились в квартиру мужчины, где медик предложил девушке на выбор разные виды наркотиков, пишет NY Post. Среди них были кокаин, экстази, фентанил и ксанакс.
По словам Париха, его спутница употребила все сразу и после бурного секса отключилась. Он утверждает, что она очень громко храпела всю ночь, а утром он не смог ее разбудить...
"Мы веселились, но потом она отрубилась. Я оставил ее спать на своей кровати, а сам ушел на диван. Утром я хотел ее разбудить, но она была уже в отключке, –рассказал доктор Нэвэл Парих.
Сейчас на странице Оли в Facebook опубликован (по всей видимости ее родственниками) пост с просьбой к тем, кто также был на вечеринке в баре, явиться в полицию, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о том, что секс между ними был по взаимному согласию.
"В это невозможно поверить. Я видела, как Оля росла. Нет слов, чтобы выразить то, что чувствует моя и ее семья после утраты", – написала подруга семьи Лесли Макссон.
На место приехали представители полиции Флориды. Они нашли у Париха в тумбочке мешки с наркотиками и медицинскую трубку, а в спальне лежало мертвое обнаженное тело юной модели. Труп увезли к судмедэкспертам, а врач дает показания.