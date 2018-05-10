Возможно, это самая эмоциональная реакция на результаты «Евровидения»

На просторах интернета можно найти немало реакций поклонников конкурса, которые болели и переживали за своих фаворитов, но видео, на котором запечатлены волнения пожилого жителя Дублина во время оглашения результатов оказалось настолько эмоциональным, что уже сейчас его посмотрели более 70 тысяч пользователей. Посмотрите и вы!