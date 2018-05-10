четверг, 10 мая 2018 г.
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
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  • Возможно, это самая эмоциональная реакция на результаты «Евровидения»

Возможно, это самая эмоциональная реакция на результаты «Евровидения» Смотрите видео!

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ФОТО: Кадр из видео

8 мая в Лиссабоне прошел первый полуфинал Международного песенного конкурса «Евровидение-2018» по итогам которого 10 стран прошли в финал. Из 19 участников путевку в заключительный тур получили только 10 стран, в числе которых оказались Эстония и Литва. 

На просторах интернета можно найти немало реакций поклонников конкурса, которые болели и переживали за своих фаворитов, но видео, на котором запечатлены волнения пожилого жителя Дублина во время оглашения результатов оказалось настолько эмоциональным, что уже сейчас его посмотрели более 70 тысяч пользователей. Посмотрите и вы!

В этом году Ирландию на конкурсе представляет певец Райан О’Шонесси с композицией Together. Один из телезрителей, отчаянно болевших за свою страну, до конца не верил в удачу Райана. 

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