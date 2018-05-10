Возможно, это самая эмоциональная реакция на результаты «Евровидения»

8 мая в Лиссабоне прошел первый полуфинал Международного песенного конкурса «Евровидение-2018» по итогам которого 10 стран прошли в финал. Из 19 участников путевку в заключительный тур получили только 10 стран, в числе которых оказались Эстония и Литва.
На просторах интернета можно найти немало реакций поклонников конкурса, которые болели и переживали за своих фаворитов, но видео, на котором запечатлены волнения пожилого жителя Дублина во время оглашения результатов оказалось настолько эмоциональным, что уже сейчас его посмотрели более 70 тысяч пользователей. Посмотрите и вы!
В этом году Ирландию на конкурсе представляет певец Райан О’Шонесси с композицией Together. Один из телезрителей, отчаянно болевших за свою страну, до конца не верил в удачу Райана.