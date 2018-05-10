Что приготовил новый день: гороскоп на 10 мая

Овен

Звезды советуют ограничить контакты, делиться своими тайнами только с близкими людьми и быть разборчивее в знакомствах. Сегодня вам присущи доверие и легкомыслие, переходящие все границы – это может привести к серьезным неприятностями, если вы вовремя не прислушаетесь к доводам логики и здравого смысла. Можно заниматься несложными бытовыми делами, решать практические вопросы, начинать ремонт.

Вам полезен отдых на природе, однако физические нагрузки стоит ограничить. Отложите тяжелую работу, занимайтесь спортом без лишнего рвения и старайтесь не испытывать организм на прочность. Хорошо сложатся поездки, особенно если компанию вам составит любимый человек. Споры со старшими родственниками не исключены, однако мир воцарится быстро.

Телец

День связан с определенными проблемами в общении. Вам сложно донести до близких людей свою точку зрения, природное упрямство мешает выслушать и принять во внимание их аргументы, в результате любая, даже самая мирная беседа может закончиться ссорой. Если хотите избежать серьезного конфликта, отложите обсуждение принципиальных вопросов, подумайте о том, как можно провести время, чтобы все получили удовольствие – сегодня именно вам предстоит взять на себя роль организатора общего досуга.

Вероятны проблемы с получением нужной информации, учащиеся должны быть особенно усердны и требовательны к себе. Жизненный тонус будет достаточно высоким, у вас не возникнет повода для жалоб на недостаток энергии и сил.

Близнецы

Близнецам сегодня присуща завидная практичность, поэтому в решении многих проблем представители данного знака смогут быстро добиться успеха. Однако вам придется заботиться не только о себе, но и об окружающих, а это не всегда легко. Будьте готовы пойти навстречу близким, учесть их желания при составлении собственных планов. Это подходящий день для отдыха в небольшой компании или свидания с любимым человеком, а вот участие в общественно-политических мероприятиях должно быть минимальным.

Вероятно появление интересных идей, касающихся организации быта, обустройства жилища. Вы всегда склонны творчески подходить к подобным вопросам, но сегодня принимаете решения поистине экстравагантные, и с реализацией их торопиться не стоит.

Рак

Возникает желание отложить дела, провести день спокойно, избежать любых проявлений суеты. Велик соблазн отказаться от данных обещаний, изменить условия уже существующих договоренностей. Однако подобные поступки могут иметь печальные последствия, о которых нужно подумать уже сейчас. Возникает немало поводов для споров с любимым человеком, порой будет сильным желание прекратить общение. Вы крайне болезненно реагируете на критику и бестактные замечания.

Финансовая картина оставляет желать лучшего, однако вы не склонны сокращать расходы, задумываться о планировании бюджета. Помните, что, пустив ситуацию на самотек сейчас, вы сами станете виновником своих будущих проблем.

Лев