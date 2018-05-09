Жена президента Бразилии бросилась в озеро, чтобы спасти собаку
9 мая 2018 г., 19:40
Несмотря на свой официальный статус, бывшая фотомодель Марсела Темер не оставила животное в опасности.
Первая леди Бразилии Марсела Темер прогуливалась со своим сыном в саду президентского дворца, когда увидела беспомощное животное в озере. Им оказался питомец Марселы — джек-рассел-терьер по кличке Пиколи, сообщает Лайф со ссылкой на BBC.
Несчастный пёс что-то увидел в воде и прыгнул туда, но на обратном пути не смог добраться до берега и начал барахтаться. Напуганная Марсела прямо в одежде сиганула в воду, чтобы спасти Пиколи.
Неподалёку находился охранник службы безопасности, который отказался спасать собаку. В результате инцидента его пришлось уволить.