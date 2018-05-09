среда, 9 мая 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жена президента Бразилии бросилась в озеро, чтобы спасти собаку

Жена президента Бразилии бросилась в озеро, чтобы спасти собаку

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: UESLEI MARCELINO / REUTERS/Scanpix

Несмотря на свой официальный статус, бывшая фотомодель Марсела Темер не оставила животное в опасности.

Первая леди Бразилии Марсела Темер прогуливалась со своим сыном в саду президентского дворца, когда увидела беспомощное животное в озере. Им оказался питомец Марселы — джек-рассел-терьер по кличке Пиколи, сообщает Лайф со ссылкой на BBC.

Несчастный пёс что-то увидел в воде и прыгнул туда, но на обратном пути не смог добраться до берега и начал барахтаться. Напуганная Марсела прямо в одежде сиганула в воду, чтобы спасти Пиколи.

Неподалёку находился охранник службы безопасности, который отказался спасать собаку. В результате инцидента его пришлось уволить.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ