Шок! Женщины обвиняют 69-летнего астролога Игоря Манга в домогательствах

В программе «Pealtnägija» сегодня будет сюжет об Игоре Магне, который, якобы, домогался своих клиенток - пишет Elu24.
Случаи сексуальных домогательств всколыхнули в последнее время несколько стран, в их числе и Эстония, но обычно эти ситуации решаются парой слов, если речь идет о высокопоставленных должностях.
В сегодняшнем выпуске «Pealtnägija» несколько женщин, обвиняющих знаменитость в домогательстве, расскажут свои истории: «Он схватил меня между ног», - сказала одна из жертв ведущему «Pealtnägija».
«Pealtnägija» выйдет сегодня в эфир в 20.00.
По данным «Õhtuleht», в домогательствах обвиняют мага и астролога газеты «Maaleht» Игоря Манга.
69-летний Игорь Манг – астролог, получивший образование богослова.
«Я разделяю все религии и их толкования, главное – чувствовать присутствие высших сил», - сказал Манг «Postimees».
У Манга также есть дочь, а его племянница – телезвезда и модель Кристийна Хейнметс.