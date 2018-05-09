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  • Шок! Женщины обвиняют 69-летнего астролога Игоря Манга в домогательствах

Шок! Женщины обвиняют 69-летнего астролога Игоря Манга в домогательствах

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ФОТО: ELMO RIIG/Scanpix

В программе «Pealtnägija» сегодня будет сюжет об Игоре Магне, который, якобы, домогался своих клиенток - пишет Elu24.

Случаи сексуальных домогательств всколыхнули в последнее время несколько стран, в их числе и Эстония, но обычно эти ситуации решаются парой слов, если речь идет о высокопоставленных должностях.

В сегодняшнем выпуске «Pealtnägija» несколько женщин, обвиняющих знаменитость в домогательстве, расскажут свои истории: «Он схватил меня между ног», - сказала одна из жертв ведущему «Pealtnägija».

«Pealtnägija» выйдет сегодня в эфир в 20.00.

По данным «Õhtuleht», в домогательствах обвиняют мага и астролога газеты «Maaleht» Игоря Манга.

69-летний Игорь Манг – астролог, получивший образование богослова.

«Я разделяю все религии и их толкования, главное – чувствовать присутствие высших сил», - сказал Манг «Postimees».

У Манга также есть дочь, а его племянница – телезвезда и модель Кристийна Хейнметс.

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