среда, 9 мая 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
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Российские СМИ: Эстонии не нужна победа в «Евровидении»

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ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Поклонники смотра европейской самодеятельности были огорчены и удивлены, узнав что впервые за много лет конкурс песни в России будут транслировать с полуторачасовой задержкой. 

Первый канал оправдывался: мол, в сетке в это время стоит традиционный сериал, а двигать его нельзя и некуда. Потому что сериал – это большая аудитория домохозяек, и ежели его не показывать, то никто не увидит рекламы прокладок и порошков, в фильм вставленной. 

«А кто же победит? Явных фаворитов на конкурсе два. Netta из Израиля популярна у букмекеров – на нее принимают основные ставки. У девушки очень живое выступление в духе модного бодипозитива – таких энергичных фриков на конкурсе всегда пестуют. К тому же прямо на сцене эта "зажигалка" моделировала музыку. Большие шансы на победы у Элины Нечаевой из Эстонии – оперная музыка на конкурсе попсы давно не побеждала. Но маленькой прибалтийской стране вряд ли нужна победа – проводить потом конкурс у себя слишком накладно и хлопотно», - пишут журналисты портала Dni.Ru.

Имя призера 63-го "Евровидения" будет объявлено в ночь на 13 мая.

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