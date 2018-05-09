Не проспи новый сезон «САШАТАНЯ»! С 14 мая на ТНТ

За шесть сезонов мы узнали о Саше и Тане практически все. Да и сами Сергеевы уже подустали вариться в собственном соку ипотечной квартиры. Самый популярный спинофф России делает еще один оборот и смещает акценты. Главный + нового сезона: Саша и Таня готовы поделиться кусочком своей славы и более подробно показать в рамках своего ситкома истории из жизни других персонажей. «САШАТАНЯ» теперь — это не только Саша и Таня.

Теперь это «САШАТАНЯ» +

ФОТО: ТНТ

МИШАЛИЛЯ

В новых сериях особенно мощное развитие получит линия Лили (Лариса Баранова) и Миши (Александр Шам). Парочка больше не хочет находиться в тени живота Саши и скороговорок Тани и, наконец, заявит права на внимание публики.

ФОТО: ТНТ

Новая грудь

Что именно решила клеить, выправлять или увеличивать девушка — секрет, но на этот мужественный шаг блондинка идет ради любви. Ведь чувства Миши начали спешно остывать, как майский шашлык.

ФОТО: ТНТ

Подруга беременна

Старания Лили не пройдут бесследно — и очень велика вероятность того, что... у пары будет ребенок.

ФОТО: ТНТ

Папа в тюрьме

Правда, понарошку. Эксцентричный олигарх решил устроить сюрприз для сексапильной Евы. И затаскивает девушку на модную забаву — квест. Сильвестру выпала «Тюрьма». Чем не повод порепетировать? Только вот чуткая Ева не осознает, что тюрьма будет не настоящая. И как только полицейские приходят за олигархом, верная Ева сжигает всю ценную документацию. По-настоящему.

Сестра косячит

Катя (Анастасия Зенкович), прошедшая ускоренный курс Саши Сергеева по получению зачета, в коротких розовых шортиках и с декольте спешит в универ. Со звенящим пакетом, само собой — как и учил Саша. Лектор при виде нимфетки начинает обильно потеть, заикаться и протирать лоб платком, а девушка, стреляя глазками, предлагает сделать ему приятное, имея в виду познакомиться с содержимым звенящего пакетика. Препод в шоке! Чем это все закончится: зачетом или инсультом?

Тачка всмятку

Консьерж Альберт продолжает жить по стратегии: поменьше поработать — побольше получить. И его план работает! Сначала он находит Танину зарплатную карту с кучей денег, а потом и вовсе разрабатывает стартап: бомбить на сергеевской машине. Но без косяков не обходится.

Лишний вес

Таня продолжает мучить мужа петрушкой и рукколой, но Саша не сдается и регулярно занимается ночным дожором. На работе к аппетитам Саши тоже относятся с пониманием — и подписывают его контейнеры с едой. Чтобы не ел чужие. В итоге вместо эротических снов Сергеев грезит котлетками с макарошками и пюрешкой.