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  • Звезда реалити-шоу и тату-мастер Кэт Фон Ди уже выбрала имя будущему ребенку

Звезда реалити-шоу и тату-мастер Кэт Фон Ди уже выбрала имя будущему ребенку

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ФОТО: Loud & Clear / Scanpix

21 февраля этого года Кэт (36) вышла замуж за музыканта Рафаэля Рейеса (42), а вчера с помощью социальных медиа пара объявила о том, что они готовятся стать родителями и у них уже подготовлено для ребенка имя - пишет Elu24.

Приватная церемония бракосочетания прошла тихо, а большой праздник пара собирается устроить через некоторое время. И Кэт, и Рафаэль не стесняются открыто выражать свои чувства на публике и при любой возможности показывают, что нашли друг в друге родственные души. Сейчас же пара ждет сына, которого планируется назвать Лифаром.

В комментариях люди в шутку спрашивают: если у матери и отца так много тату, ребенок родится таким же? Время покажет!

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