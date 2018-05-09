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Фото: Хлое Кардашян сама не верит, насколько большой у нее зад!

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ФОТО: Evan Agostini / AP

Несколько дней назад папарацци сфотографировали прогулку Хлое Кардашян с ребенком. Пользователи Интернета сразу начали обсуждать, проходила ли Хлое процедуру по увеличению ягодиц? Хлое и сама была в шоке от увиденного - пишет Elu24.

После рождения ребенка 33-летняя Хлое Кардашян старается держаться подальше от социальных медиа, поэтому особо и не комментировала слухи (и даже подтверждения) того, что оцен ее ребенка Тристан ей изменяет.

Но больше нельзя молчать! На прогулке Хлое продемонстрировала свою непропорционально большую пятую точку и люди, естественно, начала обсуждать, насколько она могла бы быть естественной. С рождения ребенка прошел всего месяц, а женщина в такой невероятно форме!

ФОТО: Vida Press

«Когда я увидела снимки папарацци, просто не смогла поверить, насколько большим выглядит мой зад!» - Ахнула женщина.

К тому же, Хлое не может дождаться, когда сможет начать тренироваться, чтобы вернуться в дородовую форму – врач уже дал ей разрешение, потому что после родов она быстро восстанавливается.

ФОТО: Vida Press

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