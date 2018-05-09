Фото: Хлое Кардашян сама не верит, насколько большой у нее зад!

Несколько дней назад папарацци сфотографировали прогулку Хлое Кардашян с ребенком. Пользователи Интернета сразу начали обсуждать, проходила ли Хлое процедуру по увеличению ягодиц? Хлое и сама была в шоке от увиденного - пишет Elu24.
После рождения ребенка 33-летняя Хлое Кардашян старается держаться подальше от социальных медиа, поэтому особо и не комментировала слухи (и даже подтверждения) того, что оцен ее ребенка Тристан ей изменяет.
Но больше нельзя молчать! На прогулке Хлое продемонстрировала свою непропорционально большую пятую точку и люди, естественно, начала обсуждать, насколько она могла бы быть естественной. С рождения ребенка прошел всего месяц, а женщина в такой невероятно форме!
«Когда я увидела снимки папарацци, просто не смогла поверить, насколько большим выглядит мой зад!» - Ахнула женщина.
К тому же, Хлое не может дождаться, когда сможет начать тренироваться, чтобы вернуться в дородовую форму – врач уже дал ей разрешение, потому что после родов она быстро восстанавливается.