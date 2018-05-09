Фото: Хлое Кардашян сама не верит, насколько большой у нее зад!

После рождения ребенка 33-летняя Хлое Кардашян старается держаться подальше от социальных медиа, поэтому особо и не комментировала слухи (и даже подтверждения) того, что оцен ее ребенка Тристан ей изменяет.

Но больше нельзя молчать! На прогулке Хлое продемонстрировала свою непропорционально большую пятую точку и люди, естественно, начала обсуждать, насколько она могла бы быть естественной. С рождения ребенка прошел всего месяц, а женщина в такой невероятно форме!

ФОТО: Vida Press

«Когда я увидела снимки папарацци, просто не смогла поверить, насколько большим выглядит мой зад!» - Ахнула женщина.

К тому же, Хлое не может дождаться, когда сможет начать тренироваться, чтобы вернуться в дородовую форму – врач уже дал ей разрешение, потому что после родов она быстро восстанавливается.