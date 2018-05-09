Бабушка-огонь! 70-летняя дама вышла замуж в выпускном платье внучки с разрезом до бедра

В 70 жизнь только начинается! Об этом с уверенностью может сказать американская пенсионерка, вышедшая замуж на восьмом десятке, пишет Woman.

Звездой социальных сетей, а вместе с ними и мировых СМИ влюбленная дама стала после того, как ее внучка Тори опубликовала фото бабушки в своем Twitter. Девушка рассказала, как помогла любимой родственнице встретить мужчину мечты. И произошло это не в доме престарелых, как вы, возможно, могли подумать, а на сайте знакомств.

70-летняя Пенни и 74-летний Ричард решили не тратить время зря и объявили о свадьбе. Гулять решили на полную катушку в самом сердце Лас-Вегаса.

Даже не представляем, что подумал жених, когда увидел возлюбленную у алтаря, ведь пожилая невеста была одета в выпускное платье своей 20-летней внучки - с полупрозрачным лифом и крайне смелым разрезом.