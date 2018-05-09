Галерея: Виктория Боня в «голом» платье затмила мировых звезд в Каннах

Красавица из России затмила знаменитостей из других стран. Для выхода в свет она выбрала необычное платье с длинным подолом.

Наряд получился очень откровенным. Похоже, что Боня даже не надела бюстгальтер. Пользователи социальных сетей удивились столь смелому решению и похвалили фигуру модели. «Нереально красивая Виктория», – пишет один из комментаторов. «Шикарное платье! Мечта!» – восторгается другой. «Шикарная девушка, что тут говорить», – заключил третий.