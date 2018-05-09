Галерея: Виктория Боня в «голом» платье затмила мировых звезд в Каннах «Шикарное платье! Мечта!»
9 мая 2018 г., 11:02
В Каннах открылся 71-й международный кинофестиваль. Одной из самых ярких звезд на красной дорожке стала ведущая и модель Виктория Боня.
Красавица из России затмила знаменитостей из других стран. Для выхода в свет она выбрала необычное платье с длинным подолом.
Наряд получился очень откровенным. Похоже, что Боня даже не надела бюстгальтер. Пользователи социальных сетей удивились столь смелому решению и похвалили фигуру модели. «Нереально красивая Виктория», – пишет один из комментаторов. «Шикарное платье! Мечта!» – восторгается другой. «Шикарная девушка, что тут говорить», – заключил третий.