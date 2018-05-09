Эстония в финале «Евровидения-2018»: первые эмоции и главный страх Элины Нечаевой Эксклюзивное видеоинтервью!
9 мая 2018 г., 10:41
8 мая в Лиссабоне стартовал 63-й конкурс «Евровидение-2018». Из первого полуфинала в финал прошли 10 участников, среди них представительница Эстонии Элина Нечаева.
Портал Limon.ee, который сейчас находится в Португалии, пообщался с Нечаевой сразу после полуфинала. Певица поделилась эмоциями после выступления и призналась, чего больше всего боится перед главным музыкальным состязанием Европы.
Смотрите видеоинтервью!