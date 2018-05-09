Известный диджей Келвин Харрис попал в аварию
9 мая 2018 г., 9:26
ДТП произошло в Беверли-Хиллз, в штате Калифорния.
Шотландский музыкант и диджей Келвин Харрис попал в ДТП в Беверли-Хиллз. Артист ехал на своем Range Rover вместе с возлюбленной, моделью Аарикой Вулф. Харрис врезался в левый борт машины Honda, в которой находились две женщины, сообщает TMZ.
В результате столкновения с автомобилем Харриса, «Хонду» развернуло, сработали подушки безопасности. Харрис и его девушка не пострадали.
Пассажирки Honda получили легкие травмы. Известно, что они подали иск в полицию на музыканта и его спутницу.