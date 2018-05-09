Астрологи рассказали, как провести 9 мая

Овен

День связан с расходами и финансовыми потерями, состояние бюджета Овнов оставляет желать лучшего. Самочувствие нестабильно, возможны травмы и серьезные недомогания. Особенно тяжело придется тем, кто планирует в этот день отправиться в поездку или совершить долгую одинокую прогулку. Родственники могут помочь вам в решении многих проблем, однако для этого придется поделиться с ними информацией, которую вы предпочли бы сохранить в тайне.

Овны, которые обычно отличаются общительностью, сегодня очень обаятельны, но замкнуты и молчаливы. Любимого человека ваше поведение всерьез встревожит – постарайтесь как можно скорее дать ему понять, что беспокоиться не о чем.

Телец

Весьма сильны негативные тенденции, нужно быть осторожнее. Существует опасность заключения невыгодных сделок, финансовых потерь. Могут возникнуть профессиональные проблемы, придется заниматься делами, о которых вы предпочли бы не вспоминать. Желательно действовать в одиночку, не ожидая от окружающих, даже от самых близких людей, одобрения своих поступков и решений.

Вы стараетесь сохранять спокойствие, но порой не в силах совладать с приступами раздражения. Возможны конфликты с членами семьи и любимым человеком, вам будет сложно признать свою неправоту, пойти на уступки. Нежелательно посещение светских мероприятий, есть риск попасть в неловкую ситуацию или стать поводом для насмешек.

Близнецы

Откажитесь от поездок. Этот день не подходит для того, чтобы отправляться в дорогу, отказываться от своих привычек и предпринимать любые действия, связанные с риском. Состояние финансовых дел почти плачевно, однако у вас будет возможность получить помощь от родственников или друзей. Звезды предупреждают также о вероятных недомоганиях, эмоциональных срывах.

Причиной серьезного беспокойства станет развитие отношений с любимым человеком. Ситуацию невозможно удержать под контролем, происходят совершенно не те события, на которые вы рассчитывали. Создавшееся положение станет лишь еще более сложным, если вы предпримете отчаянные попытки исправить его.

Рак

Будьте готовы изменить свои планы – вряд ли удастся провести весь день так, как вы рассчитывали. Проблемы могут возникнуть у друзей или любимого человека, понадобится ваша помощь, придется спешно отправиться в дорогу. От посещения увеселительных мероприятий останутся не слишком приятные впечатления, возможно ухудшение самочувствия в результате отравления или злоупотребления спиртными напитками.

Несмотря на все трудности, которые ожидают Раков сегодня, представители данного знака сохранят хорошее расположение духа. Кроме того, у них будет возможность пообщаться в приятной обстановке с людьми, которые могут оказать профессиональную помощь и поддержать во многих начинаниях.

Лев