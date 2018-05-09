Галерея: смотри, как прошел первый полуфинал «Евровидения-2018»
9 мая 2018 г., 0:41
Сегодня, 8 мая, в столице Португалии Лиссабоне завершился первый полуфинал Евровидения-2018, по результатам которого 10 стран получили путевки в финал конкурса.
В рамках первого полуфинала музыкального конкурса состоялось выступление участников из 19 стран. На сцене стадиона Мео-Арена выступили представители Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра.
Смотри, как это было!