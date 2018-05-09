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  • Галерея: смотри, как прошел первый полуфинал «Евровидения-2018»

Галерея: смотри, как прошел первый полуфинал «Евровидения-2018»

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Сегодня, 8 мая, в столице Португалии Лиссабоне завершился первый полуфинал Евровидения-2018, по результатам которого 10 стран получили путевки в финал конкурса.

В рамках первого полуфинала музыкального конкурса состоялось выступление участников из 19 стран. На сцене стадиона Мео-Арена выступили представители Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра.

По итогам голосования в финал Евровидения-2018 прошли:

  • Австрия
  • Эстония
  • Кипр
  • Литва
  • Израиль
  • Чехия
  • Болгария
  • Албания
  • Финляндия
  • Ирландия

Смотри, как это было! 

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