вторник, 8 мая 2018 г.
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
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  • Смотри: до безобразия сексуальные женщины в черном заполнили Таллинн

Смотри: до безобразия сексуальные женщины в черном заполнили Таллинн

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В пятницу, 4 мая, в столичном Lounge Deja Vu состоялась сексуальная вечеринка  - Women in Black. 

В эту ночь в клубе царствовали одни женщины. Вечеринкой за диджейским пультом руководил Karinsmatic и с репертуаром RiRi (Рианны) выступила сияющая Renae Rain.

Смотрите яркую галерею! 

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