Галерея 16+: у вас побегут мурашки по коже, когда вы увидите этих горячих артисток «Танцевального рая»

Незабываемая ночь, полная ярких впечатлений и бурных эмоций ждала гостей «Танцевального Рая»! Пришла весна, а вместе с ней хорошее настроение и непреодолимое желание танцевать!

99 процентов лучших российских хитов всю ночь играли резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.

В эту особенную праздничную ночь гостей ждало специальное шоу-сюрприз из России! Уникальная программа воздушных акробатов, топлес гоу-гоу из Санкт-Петербурга и живые звуки саксофона KIRILL SAX!

Эта ночь надолго запомнится особой атмосферой безудержного веселья и танцев до рассвета!

Искусители вечера - DJ Bell и DJ Peterson.

Всю ночь звучало 99 процентов русской музыки и лучшие танцевальные хиты! ВНИМАНИЕ!

Следующий «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ» пройдет в пятницу, 6 июля, в ночном клубе Hollywood! Мы приглашаем вас разделить с нами торжество по случаю 100-ой вечеринки «Танцевальный Рай», а также отметить день рождения организатора мероприятия – Герта Лаасме! Вас ждет сумасшедшее «БУМАЖНОЕ ШОУ из России», завораживающе-сексуальное ШОУ “ДЕВУШКА В БОКАЛЕ”, воздушные шары, праздничный торт, спецэффекты и декорации!

Не пропусти – будь на месте! Дополнительная информация на официальной странице вечеринки: www.trai.ee.