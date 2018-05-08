Илон Маск пришел на Met Gala 2018 вместе с новой возлюбленной

На балу Института костюма — 2018 46-летний Илон Маск появился в компании 30-летней канадской певицы Граймс. По словам инсайдеров, связывают его с ней далеко не дружеские отношения.

«Они встречаются уже около месяца,» — говорят близкие к Маску люди.

Отношения пары, к слову, начались в Twitter. Сначала они обменялись несколькими сообщениями, которые затем переросли в легкий флирт, а потом все это вылилось в роман.

Стоит отметить, что выглядела спутница Маска вчера довольно брутально — она была одета в готическом стиле. Граймс появилась на мероприятии в серебристом корсете, черной мини-юбке с длинным подолом и грубых высоких ботинках на шнуровке. А аксессуаром ей послужило колье, в котором легко можно узнать логотип Tesla, генеральным директором которой является Маск.