Илон Маск пришел на Met Gala 2018 вместе с новой возлюбленной

Сообщения о новых романах Илона Маска появляются в СМИ едва ли не каждый день. После расставания с Эмбер Херд миллиардер, если верить источникам, регулярно ходил на свидания с разными девушками, но все это было скорее слухами — официального подтверждения его новых отношений не было. Однако, как пишет издание US Magazine, теперь можно смело говорить, что сердце магната снова несвободно – пишет Сплетник.ру.
На балу Института костюма — 2018 46-летний Илон Маск появился в компании 30-летней канадской певицы Граймс. По словам инсайдеров, связывают его с ней далеко не дружеские отношения.
«Они встречаются уже около месяца,» — говорят близкие к Маску люди.
Отношения пары, к слову, начались в Twitter. Сначала они обменялись несколькими сообщениями, которые затем переросли в легкий флирт, а потом все это вылилось в роман.
Стоит отметить, что выглядела спутница Маска вчера довольно брутально — она была одета в готическом стиле. Граймс появилась на мероприятии в серебристом корсете, черной мини-юбке с длинным подолом и грубых высоких ботинках на шнуровке. А аксессуаром ей послужило колье, в котором легко можно узнать логотип Tesla, генеральным директором которой является Маск.
Любопытно, что на Met Gala вчера присутствовала и Херд. Как она отреагировала на новую пассию своего бывшего возлюбленного, неизвестно. Однако, по словам источников, с Маском они остались в хороших отношениях, поэтому, вероятно, она за него только порадовалась.