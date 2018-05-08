Создатели популярного мультфильма пригласили ведущую «Орла и Решки» в Канны

Бывшая ведущая передачи «Орел и Решка» и ведущая Нового канала Леди Ле Леся Никитюк стала голосом Эрики Ван Хельсинг — главной женской героини третьей части «Монстров на каникулах» - пишет Хочу.уа.
«Роль Эрики далась мне очень легко, ведь она — это практически я, только мультяшная. Эрика — капитан круизного корабля. Она харизматичная и сильная женщина, да еще и много путешествует. Никого не напоминает? В общем, дубляж дался легко — записала все с первой попытки. И получила огромное удовольствие от процесса. Кстати, в оригинальной, американской версии Эрику озвучивала Селена Гомес. Ну что, Селенка, у кого круче получилось?» - сказала Никитюк.
"Мгновенный" дубляж Леси Никитюк так впечатлил создателей, что ее пригласили на мировую презентацию "Монстров на каникулах: 3" в Канны! Там, накануне старта кинофестиваля, Леди Ле вместе с другими актерами со всего мира будет рассказывать о мульте.
«В Каннах мы проведем шесть дней. Программа очень насыщенная: пресс-конференции, презентации... А еще я буду плавать вдоль Лазурного берега на огромном корабле, стилизованном под мультяшный лайнер!»
Самое интересное, что киностудия Sony Pictures, которая снимала "Монстров", пригласила в Канны только лучших актеров дубляжа со всего мира. "Голосов" Эрики тут всего три, и Леся Никитюк среди них!