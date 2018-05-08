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Поддатый Джонни Депп закатил истерику на улице

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Джонни Депп - исполнитель одной из главных ролей в фильмах о Пиратах Карибского моря.

ФОТО: JOHANNES EISELE/AFP

Голливудский актер Джонни Депп набросился на менеджера по локациям на съемках криминального детектива "Лабиринт". Сообщается, что в момент инцидента артист был пьян – передает Дни.ру со ссылкой на New York Post.

Эксцесс произошел в ходе съемок на улице в центре Лос-Анджелеса. Депп, который не расставался со спиртным в течение рабочего дня, попытался самостоятельно срежиссировать сцену фильма.

Когда истекло время, отведенное на перекрытие улицы, менеджер по локациям сказал режиссеру кинокартины Брэду Фруману, что нужно останавливать съемку, на что тот ответил: "Попробуй скажи это Деппу". Тогда сотрудник подошел к актеру и сообщил, что этот дубль будет на сегодня последним.

Погруженный в рабочий процесс с головой Депп бурно отреагировал на известие коллеги. Он буквально рассвирепел и попытался ударить менеджера.

"Да кто ты такой, чтобы мне указывать? У тебя нет на это права!" – кричал дебошир. Он всеми силами пытался спровоцировать сотрудника съемочной площадки на драку, но актера удалось вовремя оттащить.

Ранее стало известно, что два бывших телохранителя Джонни Деппа подали в суд на актера за невыплату заработной планы. Кроме того, они рассказали, что босс заставлял их перевозить для него наркотики, а также сидеть с его детьми.

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