Поддатый Джонни Депп закатил истерику на улице

Эксцесс произошел в ходе съемок на улице в центре Лос-Анджелеса. Депп, который не расставался со спиртным в течение рабочего дня, попытался самостоятельно срежиссировать сцену фильма.

Когда истекло время, отведенное на перекрытие улицы, менеджер по локациям сказал режиссеру кинокартины Брэду Фруману, что нужно останавливать съемку, на что тот ответил: "Попробуй скажи это Деппу". Тогда сотрудник подошел к актеру и сообщил, что этот дубль будет на сегодня последним.

Погруженный в рабочий процесс с головой Депп бурно отреагировал на известие коллеги. Он буквально рассвирепел и попытался ударить менеджера.

"Да кто ты такой, чтобы мне указывать? У тебя нет на это права!" – кричал дебошир. Он всеми силами пытался спровоцировать сотрудника съемочной площадки на драку, но актера удалось вовремя оттащить.