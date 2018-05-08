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Жених бросил ведущую «Дома-2» прямо перед свадьбой

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Дом-2

ФОТО: kvedomosti.com

Юлия Ефременкова снова одинока. Ее возлюбленный Сергей Кучеров разорвал отношения с ней и отменил пышную свадьбу – пишет Дни.ру

До недавнего времени все в жизни Юлии шло как по маслу: Ефременкова стала ведущей популярнейшего проекта, поработала на экзотической площадке "Дома-2", а мужчина ее мечты сделал предложение руки и сердца. Влюбленные съехались, выбрали дату свадьбы, невеста начала приготовление к роскошному торжеству. К сожалению, в последний момент Кучеров передумал жениться и даже не сказал почему.

Экс-участник "Дома-2" сообщил об этом в своем Instagram: "Хочу написать, что чувствую, но даже книги не хватит, поэтому попробую вкратце. Многие наблюдали за нашими отношениями по ту сторону экрана, и есть люди, которые действительно переживают. Пишу для вас! Да, мы расстались. Почему? Хочется ответить, что не сошлись в политических взглядах, но это, к сожалению, не так. Плохого ничего не скажу, это жизнь. Сегодня: "Я тебя люблю", а завтра — чужие друг другу люди", – написал Сергей.

 

Хочу написать что чувствую, но даже книги не хватит, поэтому попробую вкратце. Многие наблюдали за нашими отношениями по ту сторону экрана, и есть люди, которые действительно переживают. Пишу для Вас! Да, мы расстались, почему? Хочется ответить что не сошлись в политических взглядах, но это к сожалению не так. Плохого ничего не скажу, ЭТО ЖИЗНЬ, сегодня Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, а завтра чужие друг другу люди. Сделал предложение, как так, да, согласен, когда вставал на колено, думал только о хорошем, НО, вот так бывает. Большего не скажу! Пойду позвоню маме, скажу извини, но и в этот раз до внуков дело не дойдёт. И в конце, все кто читал, быстро улыбнулись, а то с пекаля начну по ногам шмалять...🔫😀 —————————————————————— Живите по кайфу, ведь жизнь дана нам далеко не для скуки🙏🏼

A post shared by 👤sᴇʀɢᴇʏ ᴋᴜᴄʜᴇʀᴏᴠ (@sergo_kucherini) on

Мужчина признался, что поторопился, предложив ведущей замужество. "Сделал предложение, как так? Да, согласен, когда вставал на колено, думал только о хорошем, но вот так бывает. Большего не скажу! Пойду позвоню маме, скажу: "Извини, но и в этот раз до внуков дело не дойдет". Живите по кайфу, ведь жизнь дана нам далеко не для скуки", – подытожил Сергей.Теперь Кучерову необходимо съехать от бывшей зазнобы, поэтому он активно ищет съемную квартиру в соцсетях.

Юлия пока не комментировала сообщение бывшего жениха. Она лишь написала в своем микроблоге: "А время все расставит по своим местам !Только вперед ,не оглядываясь назад !....The End💔".

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