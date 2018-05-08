вторник, 8 мая 2018 г.
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  • Конфетка в обертке: ну очень необычное платье Ким Кардашян поставило Сеть на уши

Конфетка в обертке: ну очень необычное платье Ким Кардашян поставило Сеть на уши

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Среди тех звезд, кто приковал к себе внимание на прошедшем вчера балу Института костюма, были и представительницы знаменитого телеклана Кардашьян-Дженнер - пишет Spletnik.ru.

Один из самых ярких образов получился у 37-летней Ким Кардашьян, которая пришла на церемонию в золотистом обтягивающем платье от Versace, расшитом пайетками, и босоножках в тон ему. Сложно не заметить два больших креста из бисера, которые украсили ее наряд, и цепочки с такими же символами от Lorraine Schwartz. Выбор был неслучаен — дело в том, что тематика мероприятия звучала как "Божественные тела: мода и католическое воображение".

К слову, Ким, которая к балу готовилась очень загодя и активно худела в течение нескольких недель, на мероприятие пришла без Канье Уэста — в последнее время в их отношениях не все гладко.

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