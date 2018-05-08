Конфетка в обертке: ну очень необычное платье Ким Кардашян поставило Сеть на уши

Один из самых ярких образов получился у 37-летней Ким Кардашьян, которая пришла на церемонию в золотистом обтягивающем платье от Versace, расшитом пайетками, и босоножках в тон ему. Сложно не заметить два больших креста из бисера, которые украсили ее наряд, и цепочки с такими же символами от Lorraine Schwartz. Выбор был неслучаен — дело в том, что тематика мероприятия звучала как "Божественные тела: мода и католическое воображение".