Скандал! Первый канал не будет показывать первый полуфинал «Евровидения» в прямом эфире

Сегодня в 22:00 по эстонскому времени в эфир выйдет первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение» из Лиссабона. Портал Limom.ee будет вести прямую трансляцию из Португалии и сообщать о самых важных моментах.
В интернете же активно обсуждается новость о том, что Первый канал не будет показывать первый полуфинал конкурса в прямом эфире, для зрителей Москвы и Санкт-Петербурга трансляция конкурса начнется в 23:30 по московскому времени, на полтора часа позже, чем эфир начнется для других стран.
Как сообщил продюсер Первого канала Юрий Аксюта, такая трансляция вызвана программной необходимостью. «Мы не в записи будем показывать, а с небольшим смещением в полтора часа. Это связано с программированием. Заканчивается сериал. Надо показать две серии, после чего выйдет в эфир „Евровидение“», — заявил Аксюта.
Согласно программе телепередач Первого канала, второй полуфинал 10 мая с участием России и Самойловой зрители увидят в прямом эфире, начало будет в 22:00. Финал конкурса тоже выйдет в правильный день и в правильное время.