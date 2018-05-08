Скандал! Первый канал не будет показывать первый полуфинал «Евровидения» в прямом эфире

В интернете же активно обсуждается новость о том, что Первый канал не будет показывать первый полуфинал конкурса в прямом эфире, для зрителей Москвы и Санкт-Петербурга трансляция конкурса начнется в 23:30 по московскому времени, на полтора часа позже, чем эфир начнется для других стран.

Как сообщил продюсер Первого канала Юрий Аксюта, такая трансляция вызвана программной необходимостью. «Мы не в записи будем показывать, а с небольшим смещением в полтора часа. Это связано с программированием. Заканчивается сериал. Надо показать две серии, после чего выйдет в эфир „Евровидение“», — заявил Аксюта.