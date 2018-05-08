После скандала Эрнст выступил с сообщением о новом жюри шоу «Голос»

Не успел завершиться шестой сезон шоу "Голос", как полным ходом идет подготовка к седьмому. Так, сейчас определяется состав жюри. По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, пока окончательное решение не принято, но это случится совсем скоро.

"Мы же объявили конкурс, где это будет как рекомендация, и мы присмотримся к тому, за кого больше проголосуют. Это не автоматически. Мы просто таким образом опрашиваем", – цитирует Константина Эрнста РИА Новости.

Ранее популярный исполнитель Леонид Агутин, входящий в так называемый золотой состав жюри популярного песенного телепроекта наравне с Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом, в беседе с журналистами намекнул, что весь состав жюри в седьмом сезоне могут сменить. "Голос" – такой мощный проект, что никто его для себя не закрывает, не открывает. Туда либо приглашают, либо нет. Если пригласят, то, скорее всего, пойду. Но я не думаю, что позовут. Думаю, что они сделают полностью новый состав, совсем новый", – говорил Агутин.