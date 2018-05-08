вторник, 8 мая 2018 г.
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  • Вот как нужно выносить мусор! Вид модели в трусах ошарашил прохожих

Вот как нужно выносить мусор! Вид модели в трусах ошарашил прохожих

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ФОТО: Vida Press

Английская модель и бывшая звезда реалити-шоу Geordie Shore Шантель Коннелли устроила настоящее представление для жителей и гостей испанского города Марбелья.

ФОТО: Vida Press

Модель решила дотащить мусорные баки от дома до дороги, попутно позируя фотографу.

ФОТО: Vida Press

Для такого обыденного, казалось бы, занятия, Шантель выбрала весьма странный наряд – блестящий купальник позволил всем желающим во всех подробностях рассмотреть все ее татуировки.  

ФОТО: Vida Press

ФОТО: Vida Press

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