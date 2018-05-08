Вот как нужно выносить мусор! Вид модели в трусах ошарашил прохожих
8 мая 2018 г., 13:20
Английская модель и бывшая звезда реалити-шоу Geordie Shore Шантель Коннелли устроила настоящее представление для жителей и гостей испанского города Марбелья.
Модель решила дотащить мусорные баки от дома до дороги, попутно позируя фотографу.
Для такого обыденного, казалось бы, занятия, Шантель выбрала весьма странный наряд – блестящий купальник позволил всем желающим во всех подробностях рассмотреть все ее татуировки.